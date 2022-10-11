Политолог Топорнин рассказал, что Европе необходимо будет искать альтернативных поставщиков газа | 360°

Все новости

Общество

11 октября 2022, 17:57

НАК выработал новые меры защиты для Крымского моста

Армия

11 октября 2022, 17:56

Фейк: в российской армии заканчиваются боеприпасы

Реклама

Подмосковье

11 октября 2022, 17:47

Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года

Подмосковье

11 октября 2022, 17:42

Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября

Происшествия

11 октября 2022, 17:41

Обстрел подстанции со стороны ВСУ оставил без света 2000 жителей Белгородской области

Эксклюзив

11 октября 2022, 17:36

«Еду помогать нашим». Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО

Подмосковье

11 октября 2022, 17:33

Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье

Спецоперация

11 октября 2022, 17:29

Канада обучит в Польше украинских военных

Важное

11 октября 2022, 17:22

«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях

Мир

11 октября 2022, 17:39

Политолог Топорнин рассказал, что Европе необходимо будет искать альтернативных поставщиков газа

Читать 360tv в

Политолог Николай Топорнин прокомментировал отказ стран Европы от российского газа. Этот процесс окажется для ЕС болезненным, сообщил сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что Евросоюзу необходимо искать альтернативные варианты поставок топлива. Например, из Катара, США и Норвегии.

Реклама

«Придется дороже платить и субсидировать незащищенные слои населения. Это будет первая такая зима в истории, где наблюдается жесткая картина противостояния», — заключил Топорнин.

Реклама

Газ

Европа

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама