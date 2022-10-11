Политолог Топорнин рассказал, что Европе необходимо будет искать альтернативных поставщиков газа | 360°

Мир 11 октября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Топорнин рассказал, что Европе необходимо будет искать альтернативных поставщиков газа

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Политолог Николай Топорнин прокомментировал отказ стран Европы от российского газа. Этот процесс окажется для ЕС болезненным, сообщил сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что Евросоюзу необходимо искать альтернативные варианты поставок топлива. Например, из Катара, США и Норвегии.

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«Придется дороже платить и субсидировать незащищенные слои населения. Это будет первая такая зима в истории, где наблюдается жесткая картина противостояния», — заключил Топорнин.

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