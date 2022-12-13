Мир 13 декабря 2022, 13:23 Политолог Тарусин: после слов Меркель о Минских соглашениях действия Запада будут восприниматься с недоверием

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Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что после слов бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях все действия западных политиков будут восприниматься с недоверием.

Ранее Меркель заявила, что благодаря Минским соглашениям Украина смогла «выиграть драгоценное время, чтобы стать сильнее».

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«Заявление Меркель создает некую новую реальную ситуацию, когда приходится с опаской относиться к тем договоренностям и тем соглашениям, которые подписываются западной стороной», — сказал Тарусин.

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По его словам, Меркель, пытаясь сохранить свой интерес, поставила под угрозу интересы Германии и Евросоюза.

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