13 декабря 2022, 13:23
Политолог Тарусин: после слов Меркель о Минских соглашениях действия Запада будут восприниматься с недоверием
Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что после слов бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях все действия западных политиков будут восприниматься с недоверием.
Ранее Меркель заявила, что благодаря Минским соглашениям Украина смогла «выиграть драгоценное время, чтобы стать сильнее».
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«Заявление Меркель создает некую новую реальную ситуацию, когда приходится с опаской относиться к тем договоренностям и тем соглашениям, которые подписываются западной стороной», — сказал Тарусин.
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По его словам, Меркель, пытаясь сохранить свой интерес, поставила под угрозу интересы Германии и Евросоюза.
Германия
Ангела Меркель
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