Мир 18 января 2024, 12:26 Политолог Тарасов высказал мнение, что отношения между Ираном и Пакистаном обострились из-за давления США на Исламабад

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Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал недавние взаимные удары между Пакистаном и Ираном.

По его словам, отношения между странами обострились из-за давления США на Исламабад.

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«Удар Пакистана по некоторым позициям на территории Ирана — это очень тревожный сигнал, что… они не обо всем договорились, и потенциально может возникнуть региональный конфликт с вовлечением Афганистана», — добавил Тарасов.

Ранее стало известно, что Пакистан нанес несколько ударов по объектам на территории Ирана. До этого иранский Корпус стражей исламской революции атаковал базу террористической группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана.