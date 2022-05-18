Политолог Тарасов прокомментировал столкновение США и Турции на фоне расширения НАТО

Турция выступила против вступления в НАТО Швеции и Турции, выдвинув свои условия. Политолог Станислав Тарасов в разговоре с Life рассказал, как может разрешится ситуация.

По словам Тарасова, президент Турции Реджеп Эрдоган не может сразу пойти навстречу, поскольку у него «образ непрогибаемого» и он не может жертвовать своим авторитетом на Ближнем Востоке.

«Скорее всего, они [США] удовлетворят частично какое-то требование Турции, и на этом Анкара успокоится. Но она будет продолжать придерживаться оппозиционной политики. Неслучайно именно сейчас появилась утечка в СМИ, что готовится визит Путина», — сказал политолог.