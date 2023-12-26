Мир 26 декабря 2023, 17:00 Политолог Тарасов назвал предложения Нетаньяху по Газе неадекватными реальному положению дел

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Те условия, которые назвал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху для достижения мира в Газе, они оторваны от реальности и не отвечают преальному положению вещей. Таким мнением поделился в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

Напомним, среди выдвигаемых условий — уничтожение движения ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация палестинского общества. Однако это, по словам эксперта, не соответствуют происходящему в Палестине. Главным образом он обратил внимание на ХАМАС.

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«Буквально на днях в Турции прошла секретная встреча представителей ХАМАС и ФАТХ с Эрдоганом, где был озвучен проект объединения этих двух структур, одновременно в Алжире проходят аналогичные переговоры об объединении ФАТХ и ХАМАС. <…> И тогда ХАМАСа не будет вообще, хотя реальная политическая сила, военный потенциал этой структуры сохраняется», — объяснил политолог.

Он добавил, что в таком случае условия, выдвинутые израильским премьером, перестают иметь смысл.

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