Политолог связал предстоящий визит Эрдогана на Украину с зерновыми делами

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков обсудил с РИА ФАН предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину, в рамках которого он посетит город Львов.

«Это связано с зерновыми делами. Дело в том, что Эрдоган хочет присвоить себе лавры спасителя человечества от зернового кризиса. Действительно, он предпринял усилия. В Стамбуле находится этот центр», — прокомментировал специалист.

По его словам, Турция преследует несколько целей на украинском направлении. С одной стороны она помогает России обходить санкции, а с другой пытается продемонстрировать нейтралитет, чтобы снизить давление США и ЕС. Кроме того, по мнению Маркова, Эрдоган хотел бы еще поучаствовать в приватизации украинских черноземов.

«Но сейчас становится понятным, что они будут контролироваться не столько правительством в Киеве, сколько правительством в Москве», — добавил собеседник информагентства.