Командование армии Германии уже извинилось за вечеринку немецких солдат в Литве. Однако этот случай в очередной раз показал унизительную роль Литвы с точки зрения Германии и Европы в целом, написал «Царьград».

По мнению политолога Валерия Коровина, такое поведение немцев объяснимо и ожидаемо. Он напомнил, что после Второй мировой войны немцы чувствовали себя раздавленными и униженными.

«И естественно, что внутренняя энергия этого народа, а это народ очень сильный, она как бы была загнана в некий гнойник, который рано или поздно прорвется», — отметил политолог.

Германию унизили, растоптали и заставили извиняться после падения нацистского режима. Также стране пришлось отказаться от своей идентичности и истории, то есть по большому счету ее лишили всего.

«И естественно, что эта пружина, сжатая до предела, в какой-то момент начнет разжиматься», — уверен Коровин.

По его мнению, немцы устали каяться, теперь они планируют «полноценно вернуться в историю».

Литовцы сами виноваты в происходящем на своей территории, допустил политолог.

«Они подали заявку на вступление в сообщество европейских государств, которым свойствен цивилизационный расизм и выстраивание иерархии народов», — пояснил Коровин.

В этой иерархии литовцы получили далеко не самые высокие позиции. Специалист напомнил историю Второй мировой войны. В те годы нацисты использовали население Литвы в качестве «холопов»: «Подай, принеси, устрой карательную акцию, уничтожь мирное население, сожги деревню — вот твой удел».