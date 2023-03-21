Мир 21 марта 2023, 17:31 Политолог Светов: Запад намерен обвинить Китай в провоцировании мировой пандемии

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Российский политолог Юрий Светов в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировал новость о том, что американская разведка собирается рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден подписал «Закон о происхождении COVID-19», который требует от директора Национальной разведки рассекретить информацию о происхождении коронавируса.

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Светов считает, что таким образом Запад намерен обвинить Китай в провоцировании мировой пандемии.

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«Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что вирус ковида имеет естественное происхождение. А уж история о том, что он имеет искусственное происхождение, и его создали американцы или китайцы в своих лабораториях — это, на мой взгляд, чистая политика», — добавил политолог.