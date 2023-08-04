Мир 04 августа 2023, 20:51 Политолог Светов заявил, что республиканцы не стали бы штурмовать Капитолий ради Трампа

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Политолог Юрий Светов заявил, что штурм Капитолия в январе 2021 года произошел не ради Дональда Трампа, так как политик давно подорвал к себе доверие. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Специалист отметил, что это, с большой вероятностью, была провокация ФБР. Сами республиканцы вряд ли бы стали выступать за Трампа.

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«Захват Капитолия, скорее всего, был провокацией ФБР, а не каким-то народным движением. Не будут они идти на риск из-за Трампа», — отметил Светов.

По словам политолога, часть республиканцев не хотела бы участия Трампа в выборах 2024 года, так как они не обладают уверенностью в его победе.