Мир 29 января 2024, 15:37 Политолог Светов заявил, что ответ США за удар по американской военной базе будет символическим

Читать 360tv в

США ответят Ирану за удар по американской военной базе, располагавшейся на границе Сирии и Иордании, но ответ этот будет символическим. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, совсем не отреагировать на случившееся администрация Байдена не сможет. Однако вряд ли ответ будет масштабным, так как дополнительная конфронтация с Ираном на фоне эскалации с хуситами в красном море США не нужна.

Реклама

«Но, скорей всего, какие-то символические удары будут нанесены. Совсем он промолчать не может. Американское общественное мнение крайне болезненно относится к гибели американцев», — отметил эксперт.

Авторы: