Мир 04 апреля 2023, 18:47 Политолог Светов прокомментировал возобновление страхования «Северного потока»

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Возобновление страхования немецкими компаниями «Северного потока» указывает на то, что Германия больше не собирается пользоваться российскими энергоресурсами. Об этом сообщил политолог и журналист Юрий Светов сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, правительство Германии сейчас думает только о том, как компенсировать все потери, связанные с повреждениями на газопроводе.

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Светов также отметил, что представители немецкого бизнеса могут подавать в суд, в связи с чем руководство страны пытается переложить все выплаты на страховщиков.