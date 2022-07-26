Политолог Светов прокомментировал слова Лиз Трасс об отношениях с Россией и Китаем

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что королевство не должно допустить в отношениях с Китаем тех же ошибок, которые допустило в отношениях с Россией. Ее слова в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.

По его словам, в Великобритании и США уверены, что могут указывать другим странам, как им следует себя вести.

«На Западе все время твердят, мол, нужно избавиться от зависимости от России, и что Германия совершила ошибку, так завися от российского газа. При этом такой „пустяк“, что благодаря стабильным поставкам российских энергоносителей по достаточно невысоким ценам экономика Германии смогла добиться того, чем она является, отбрасывается в сторону», — добавил политолог.