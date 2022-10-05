Политолог Светов прокомментировал проект США по «сокращению зависимости» Центральной Азии от РФ | 360°

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Подмосковье
05 октября 2022, 15:07
Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота
Подмосковье
05 октября 2022, 15:01
Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК
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Мир
05 октября 2022, 14:58
Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ
Спецоперация
05 октября 2022, 14:58
Жителей 8 городов эвакуировали в Херсонской области
Эксклюзив
05 октября 2022, 14:57
Заявления Маска как первая ласточка дистанцирования Запада от Украины
Происшествия
05 октября 2022, 14:53
Дело за уклонение от частичной мобилизации впервые возбудили в России
Подмосковье
05 октября 2022, 14:50
Свыше 2 тысяч детей Подмосковья прошли реабилитацию после ковида
Власть
05 октября 2022, 14:43
Нехватка средств на выплаты мобилизованным будет решена — Песков
Подмосковье
05 октября 2022, 14:40
Предприятие по переработке рыбы создаст новые рабочие места в Богородском округе