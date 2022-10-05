Политолог Светов прокомментировал проект США по «сокращению зависимости» Центральной Азии от РФ | 360°

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Политолог Светов прокомментировал проект США по «сокращению зависимости» Центральной Азии от РФ

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Политолог Юрий Светов в разговоре с RT прокомментировал намерение США выделить 15,2 миллиона долларов на проект по «сокращению зависимости» стран Центральной Азии от России. Он назвал озвученную сумму очень маленькой.

«15 миллионов долларов — это просто смешно звучит, потому что, если сравнить товарооборот между Россией и этими странами, куда американцы хотят влезть, он исчисляется в миллиардах долларов», — пояснил политолог.

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По его словам США пытаются закрепить свое влияние в странах Центральной Азии уже давно — с момента распада СССР.

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«Тем более, потеряв Афганистан, они ищут замену точки опоры», — добавил Светов.

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