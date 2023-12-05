Мир 05 декабря 2023, 13:30 Политолог Светов: конфликт Венесуэлы и Гайаны связан с влиянием США

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Политолог Юрий Светов объяснил суть дипломатического кризиса между Гайаной и Венесуэлой, связанного с территориальным спором. Уже несколько десятилетий конфликт то затухает, то поднимается, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Сейчас, видимо, Венесуэла, после того как они с американцами отношения наладили, нефтью им разрешили торговать, они полагают, что теперь им можно предъявить претензию на эту территорию», — рассказал специалист.

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Он также указал на немаловажную роль США в этом вопросе, напомнив, что данные государства являются «задним двором» Соединенных Штатов. В настоящее время американцы призывают решить спор мирным путем, добавил Светов.