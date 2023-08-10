Мир 10 августа 2023, 12:29 Политолог Светов: кандидата в президенты Эквадора могла убить военизированная преступная группировка

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К убийству кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла быть причастна военизированная преступная группировка, которая специализируется на торговле наркотиками. Об этом сообщил политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, члены таких группировок пытаются диктовать свои условия в политике привычным для них методом. Сейчас непонятно, приведет ли приостановка кампаний ряда политиков к отмене выборов, добавил Светов.

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Отмечается, что в связи с убийством Фернандо Вильявисенсьо президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в стране режим чрезвычайного положения.