Политолог Суздальцев назвал смену посла России в Белоруссии намерением разрешить политический кризис

Российский политолог Андрей Суздальцев объяснил причину смены посла России в Белоруссии. По его словам, Кремль таким образом намерен разрешить политический кризис, который начался в Белоруссии еще в 2020 году. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал политолога.

«Появление в Минске Грызлова, представителя высшей номенклатуры России, говорит о том, что разрешению белорусского кризиса в Кремле придают первостепенное значение», — отметил Суздальцев.

По его словам, новая конституционная реформа и досрочные выборы в Белоруссии только усиливают риск политической дестабилизации в стране. Лукашенко, на взгляд эксперта, не сможет отказать России и примет в качестве посла полпреда РФ в ТКГ по Донбассу. В наступающем 2022 году белорусский вопрос станет для Кремля одним из самых важных.

Ранее стало известно, что вместо Евгения Лукьянова главой дипмиссии в Белоруссии от России будет назначен полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.