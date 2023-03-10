Мир 10 марта 2023, 23:19 Политолог Суздальцев назвал причины желания Венгрии наладить отношения с Россией Политолог Суздальцев: Венгрия решила наладить отношения с Россией ради своей выгоды

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе присутствует необходимость наладить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине. Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал данное заявление. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, несмотря на заявления Орбана, Венгрию нельзя назвать другом России. Он подчеркнул, что премьер-министр заинтересован в налаживании отношений со страной ради собственной экономической выгоды.

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«Венгрия — страна НАТО, твердо выполняющая натовские функции и функции Евросоюза. Но Орбан смог отбить свою позицию, потому что венгры в этом плане очень прагматичны», — отметил Суздальцев.

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