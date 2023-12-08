08 декабря 2023, 12:49
Политолог Сутырин указал на попытки властей Киргизии добиться бонусов от ЕС
Правительство Киргизии пообещало соблюдать западные санкции в отношении РФ. При этом центральноазиатское государство продолжает зарабатывать на сотрудничестве в торговле с Россией. Об этом сообщил директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, такие ритуальные заявления указывают на попытки добиться определенных премий и бонусов от Евросоюза.
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«В то же время [Киргизия] пытается не попасть под вторичные санкции со стороны Запада», — добавил политолог.
Он также отметил, что по некоторым направлениям эффективность европейской дипломатии стремится к нулю.
Киргизия
Запад
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