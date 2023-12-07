Мир 07 декабря 2023, 13:30 Политолог Супонина: визит Путина в ОАЭ указывает на отсутствие международной изоляции России

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Востоковед и политолог Елена Супонина прокомментировала визит президента Владимира Путина в ОАЭ. Несмотря на многие обстоятельства, Россию в стране воспринимают тепло, отметила эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Она также напомнила, что в последнее время поездки главы РФ за рубеж случаются все чаще. Соответствующая тенденция указывает на отсутствие международной изоляции России, объяснила Супонина.

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По ее словам, Путин уже давно получил приглашения в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты.