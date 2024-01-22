Мир 22 января 2024, 13:30 Политолог Супонина: цены на нефть и перевозки из-за действий США в Йемене увеличатся, но незначительно

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Цены на нефть и перевозки из-за действий США в Йемене будут расти, но незначительно. С таким мнением в беседе с «Ридусом» выступила политолог-востоковед Елена Супонина.

«Сухопутная операция против хуситов мало возможна, потому что она все равно не приведет к тем целям, которые ставят американцы», — сказала эксперт.

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Супонина добавила, что большого влияния на цены вся эта ситуация пока не оказывает, и это один из парадоксов.

Ранее Washington Post опубликован материал, в котором говорится, что Пентагон получил разрешение начать крупномасштабную операцию в Йемене.