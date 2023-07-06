Мир 06 июля 2023, 19:23 Политолог Судаков заявил, что Трампу на президентских выборах поможет только удача

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В США прошли времена, когда выборы были честными, поэтому, чтобы победить, Дональду Трампу потребуется много удачи. Об этом ИА RuNews24.ru рассказал политолог Сергей Судаков.

Он подчеркнул, что США очень высокотехнологичны. И, даже если Дональда Трампа поместят под стражу, он сможет вести свою предвыборную кампанию и оттуда. Проблема в том, что при самом голосовании возможны подмены. В частности, эксперт заявил, что за Байдена голоса отдавали «мертвые души».

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Шансы у Трампа есть, но только в том случае, если кто-то из мэров, губернаторов будет саботировать то, что прикажут из вашингтонского обкома, потому что США перестали играть в честные выборы», — Сергей Судаков.

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