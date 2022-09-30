Политолог Стоякин прокомментировал заявление Трампа о проведении мирных переговоров | 360°

Мир 30 сентября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Стоякин прокомментировал заявление Трампа о проведении мирных переговоров

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Политолог Василий Стоякин в беседе с РИА ФАН прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Эксперт счтает, что такие заявление — не более чем внутренний пиар в ходе предвыборной кампании Республиканской партии в Сенат США.

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«Конкретная цель республиканца Трампа — максимально отстроиться в своей риторике от президента Байдена и демократов. Байден в глазах общественности — разжигатель войны на Украине, сторонник максимально жестких мер по международной изоляции России, поставщик вооружений Киеву и так далее», — сказал Стоякин.

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У Трампа, по словам политолога, сейчас назрела цель — предстать миротворцем, который способен наладить диалог между сторонами и прекратить военные действия.

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