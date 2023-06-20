Мир 20 июня 2023, 19:05 Политолог Стоякин: хакерские атаки на европейские банки приведут к развалу мировой системы электронных расчетов

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На фоне обострения конфликта на Украине участившиеся хакерские атаки на европейские банки приведут к развалу мировой системы электронных расчетов. Об этом сообщил политолог Василий Стоякин сайту «Политика сегодня».

Ранее альянс хакерских группировок заявил о начале масштабной кибератаки на банковские системы Европы в ответ на антироссийские санкции. По словам эксперта, подобные действия спровоцируют полное разрушение экономических отношений на международной арене.

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Стоякин отметил, что в ответ на атаки Запад может нанести еще более глобальный удар по отечественной системе электронных расчетов.