Политолог Стивен Кук высказался об охлаждении отношений США и Ближнего Востока

Американский политолог Стивен Кук в статье для Foreign Policy назвал «мрачным симптомом» охлаждение отношений между США и Ближним Востоком. Об этом написало ИА НСН.

По словам политолога, текущая ситуация может привести к ослаблению авторитета США в мире. Страны Ближнего Востока уже не так сильно заинтересованы в том, что привело США в этот регион — поставках нефти и обеспечении безопасности Израиля.

Признаками охлаждения отношений Кук называет игнорирование Джо Байдена властями Саудовской Аравии и ОАЭ, отказ Израиля от ядерной программы с Ираном и покупку Египтом российских вооружений. Также от отметил «пассивную поддержку» странами Ближнего Востока действий России и их сближение с Китаем.