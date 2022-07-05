Политолог Стариков заявил, что между Польшей и ЕС может возобновиться конфликт на фоне Украины

Руководитель информагентства Baltnews, политолог и экономист Андрей Стариков считает, что усталость от Украины может возобновить тлеющий конфликт между Польшей и Европейским союзом. Об этом сообщило издание «ПолитЭксерт».

По словам эксперта, прошлые разногласия между поляками и ЕС сейчас ушли на второй план, поскольку на первый вышла антироссийская борьба. Проблемы могут усилиться осенью, тогда и встанет вопрос — зачем Польше нужен Евросоюз, если он не дает денег.

«ЕС перестал быть экономической подушкой безопасности, европейцы учат поляков жить, и заставляют польское католическое общество меняться в соответствии с ультралиберальной традицией. Здесь не может быть никакого консенсуса, поляки и Брюссель не договорятся <…>», — сказал Стариков.

Он напомнил, что Польша была единственной страной, против которой Европейский союз вводил санкции из-за слишком суверенной политики. На его взгляд, когда начнется переговорный процесс с участием России по регулированию украинской проблемы, то старые болезни в виде экономических проблем и ценностных конфликтов проявят себя.