Мир 17 мая 2023, 14:22 Политолог Стариков: саммит QUAD отменили в Индии из-за невозможности Запада склонить страну на свою сторону

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Российский политолог Николай Стариков в разговоре с РИА ФАН предположил, с чем связана отмена четырехстороннего саммита по безопасности QUAD с участием лидеров Австралии, Индии, США и Японии, который должен был пройти в Индии.

Ранее организаторы форума объявили, что мероприятие не состоится из-за того, что американский президент Джо Байден отменил визит. Стариков считает, что причина кроется в невозможности Запада склонить Индию на свою сторону.

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«Видимо, американцам стало окончательно ясно, что никаких позитивных результатов от встречи Байдена и Моди они не добьются. Поэтому было решено просто отменить весь саммит», — сказал Стариков.

Политолог добавил, что, вероятнее всего, у США и их союзников не получилось договориться с Индией не поддерживать Россию.