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Политолог Стариков рассказал, зачем Запад поставляет оружие на Украину

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Страны Запада приняли решение снизить количество поставляемого на Украину оружия. Европейские политики заявили, что это связано с отсутствием результатов в ходе специальной операции. Однако политолог Николая Стариков уверен, что причина кроется в другом, а Запад в дальнейшем продолжит поставку вооружения. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, причина заключается в том, что Европа уже поставила достаточное количество оружия в страну. На данный момент страны рискуют лишиться большого запаса оружия.

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«Ничего подобного разочарованию (в Украине — прим. ред.) не наблюдается, потому что нет никакого очарования: хозяин кормит свою собаку, потому что она должна кусать соседа, а не потому, что она ему нравится», — отметил эксперт.

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