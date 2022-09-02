Мир 02 сентября 2022, 01:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Политолог Стариков рассказал, зачем Запад поставляет оружие на Украину

Читать 360tv в

Страны Запада приняли решение снизить количество поставляемого на Украину оружия. Европейские политики заявили, что это связано с отсутствием результатов в ходе специальной операции. Однако политолог Николая Стариков уверен, что причина кроется в другом, а Запад в дальнейшем продолжит поставку вооружения. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, причина заключается в том, что Европа уже поставила достаточное количество оружия в страну. На данный момент страны рискуют лишиться большого запаса оружия.

Реклама

«Ничего подобного разочарованию (в Украине — прим. ред.) не наблюдается, потому что нет никакого очарования: хозяин кормит свою собаку, потому что она должна кусать соседа, а не потому, что она ему нравится», — отметил эксперт.

Реклама

0 0 0 0 0 0