Политолог Стариков предположил, как демократы «сольют» Байдена перед выборами

Члены демократической партии США ищут способ избавиться от Джо Байдена как кандидата, и таким поводом может стать его недавняя болезнь. Таким мнением с РИА ФАН поделился политолог Николай Стариков.

Речь идет о недавно перенесенном президентом США коронавирусе.

«Я думаю, на сегодняшний день всем понятно, в первую очередь, ему самому, что еще один президентский срок он не осилит чисто физически. Сейчас задача демократической партии — как-то красиво выйти из ситуации, когда они долго и упорно говорили, что только Джо Байден и больше никто будет кандидатом от демократов на грядущих президентских выборах», — сказал политолог.

По мнению Старикова, демократы «зацепятся» за болезнь Байдена и объявят, что он хотел участвовать в выборах, однако не позволили осложнения после болезни.