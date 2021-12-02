Политолог Стариков объяснил высказывания Лукашенко о России

Российский публицист Николай Стариков в разговоре с газетой «Петербургский дневник» оценил последние высказывания Александра Лукашенко о России. По его мнению, президент Белоруссии пытается укрепить отношения с РФ.

Лукашенко находится под давлением Запада и понимает, что Россия остается его единственным союзником, считает эксперт. Именно поэтому он сделал сразу несколько связанных с Россией заявлений.

«Напомню, что он также заявил о том, что готов разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие, если вдруг оно окажется на территории Польши. Он признал, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Заявил и о том, что сам приедет в Крым, что будет признанием полуострова частью РФ, как, собственно, и слова о том, что самолеты „Белавиа“ будут летать на российский полуостров», — сказал Стариков.