Политолог: США показывают, что не бросают Украину на произвол судьбы

Госдеп и конгресс США одобрили контракт на продажу Киеву противотанковых комплексов Jevelin на сумму 39 миллионов долларов, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, речь идет о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетно-пусковых установок.

Ранее сообщилось, что вопрос покупки новой партии комплексов Javelin поднимался и в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян дал свою оценку ситуации.

«Как и раньше, так и сейчас продажа систем Javelin или сбыт других комплексов вооружений Киеву является, прежде всего, политическим элементом. Таким об разом Киеву показывают, что США продолжают его поддерживать и не бросают Украину „на произвол судьбы“. Именно так, на мой взгляд, и необходимо рассматривать данное решение. В то же время неправильно было бы говорить, что раз США по-прежнему поставляют оружие Киеву, значит, они вообще не изменили подход к Украине», — отметил Мирзаян.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что поставки вооружения Украине нарушат реализацию Минских соглашений. По мнению российских властей, продажа оружия Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Многие европейские политики также высказывались против подобных контрактов.