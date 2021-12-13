Политолог США объяснил, зачем США форсируют тему «вторжения России на Украину»

Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik рассказал, почему США «зациклились» на теме вторжения России на Украину. Он назвал это «информационной провокацией».

По словам политолога, продвигать эту версию в СМИ выгодно для США, поскольку это создает для стран Европы образ «общего врага» в лице России и способствует консолидации стран вокруг США.

«Не секрет, что ситуация внутри НАТО неоднозначная, отношения США с европейскими союзниками не являются идеальными, кроме того, многие страны в Европе не рассматривают Россию в качестве врага и противника. Для США важно контролировать европейское пространство. И ничто так не играет роль консолидатора, как формирование образа врага», — сказал Шаповалов.