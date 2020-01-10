Политолог: США испугались иранских ракетных обстрелов

Речь идет о 40 грузовиках военной техники с базы «Хураб-Джейр» и 50 грузовиках с базы вблизи населенного пункта аш-Шаддади. Они направились к КПП «Аль-Валид» на иракской границе.

Политолог Владимир Карасев назвал это временным маневром. Он отметил, что сейчас американцев подстегнули ракетные обстрелы Ирана в Ираке, однако сирийская нефть заставит их вернуться, сообщило РИА ФАН.

«Еще не вся нефть сворована у Сирии, не все карманы набиты у Трампа и его подельников. Во всяком случае, пока нет подтвержденной информации о том, что янки покинули территорию Сирии», — заявил Карасев.

Он также отметил, что задержка вывода военных с Ближнего Востока может стоить Трампу рейтинга в предстоящей президентской гонке.

Публицист Юрий Голубь уверил, что действия Соединенных Штатов говорят о нежелании полномасштабной войны.

«Как показали события последних дней, ни силу, ни решительность Вашингтон показать не способен. Пришлось уносить ноги», — заявил Голубь.