Россияне живут лучше украинцев. Этому способствует протекционистская политика властей страны. Президент РФ Владимир Путин, заявил украинский политолог Андрей Головачев, отказался открыть Западу российский рынок.

Уровень жизни в двух соседних государствах Головачев сравнил в материале, опубликованном изданием «Главред». В России, заметил политолог, он выше в четыре раза.

«Путин отказался открываться Западу и разукрупнять свои основные базовые отрасли», — объяснил эксперт разницу между линией Москвы и Киева.

Головачев обратил внимание на тот факт, что российский президент «проводит политику жесткого протекционизма». При этом старые отрасли он «удерживает в полугосударственной собственности и пытается создавать новые».

Соглашение об ассоциации способствовало тому, что Запад «вскрыл» украинский рынок. Тем самым протекционизм в пользу национальной промышленности был исключен.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Украине необходима ответственная и сплоченная элита. По словам Головачева, с ее помощью можно будет противостоять диктату Запада. При таких условиях возможно и проведение жесткой 20-летней стратегии новой индустриализации.

«Появится ли в Украине такая элита? Я лично не верю. <…> Вскоре мы не сможем произвести даже собственного утюга. Точнее уже не можем», — заключил политолог.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс ликвидации страны. Политик считает, что период независимости украинцев завершен. Теперь страна живет советами извне.