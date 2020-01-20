    20 января 2020, 06:10

    Политолог сравнил уровень жизни россиян и украинцев. У первых он оказался выше в 4 раза

    Александра Ломейко

    Россияне живут лучше украинцев. Этому способствует протекционистская политика властей страны. Президент РФ Владимир Путин, заявил украинский политолог Андрей Головачев, отказался открыть Западу российский рынок.
    Политолог сравнил уровень жизни россиян и украинцев. У первых он оказался выше в 4 раза

    Уровень жизни в двух соседних государствах Головачев сравнил в материале, опубликованном изданием «Главред». В России, заметил политолог, он выше в четыре раза.

    «Путин отказался открываться Западу и разукрупнять свои основные базовые отрасли», — объяснил эксперт разницу между линией Москвы и Киева.

    Головачев обратил внимание на тот факт, что российский президент «проводит политику жесткого протекционизма». При этом старые отрасли он «удерживает в полугосударственной собственности и пытается создавать новые».

    Соглашение об ассоциации способствовало тому, что Запад «вскрыл» украинский рынок. Тем самым протекционизм в пользу национальной промышленности был исключен.

    Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Украине необходима ответственная и сплоченная элита. По словам Головачева, с ее помощью можно будет противостоять диктату Запада. При таких условиях возможно и проведение жесткой 20-летней стратегии новой индустриализации.

    «Появится ли в Украине такая элита? Я лично не верю. <…> Вскоре мы не сможем произвести даже собственного утюга. Точнее уже не можем», — заключил политолог.

    Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс ликвидации страны. Политик считает, что период независимости украинцев завершен. Теперь страна живет советами извне.