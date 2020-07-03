Политолог сравнил цензуру в New York Times с советской «Правдой»

Вся шумиха в американских СМИ продиктована только политическим противостоянием демократов и республиканцев перед президентскими выборами, уверен эксперт. NYT никогда не отличалась журналистским подходом. Напротив, в газете всегда строго следовали «предписаниям партии».

«В New York Times чужие не ходят. В Washington Post — тоже», — отметил Брутер.

Все публикации подвергаются строжайшей идеологической цензуре. Свои слова политолог подкрепил новостью об увольнении одного из сотрудников, который позволил себе в своей же колонке представить мнение противоположной стороны.

«Там очень жестко с этим. Это вам даже не „Правда“ советского времени — уволят на следующий день!» — добавил политолог.

Скандальный материал, где впервые говорится о связи российской военной разведки с талибами*, вышел 26 июня. NYT сослась на источники и заявила, что Россия профинансировала боевиков, напомнил «Царьград». Это якобы нужно, чтобы те напали на военнослужащих международной коалиции, возглавляемой США. В Вашингтоне уже призвали ввести антироссийские санкции.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.