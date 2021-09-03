Политолог сравнил Байдена с марионеткой

Политолог Леонид Крутаков назвал президента США Джо Байдена «не самостоятельной фигурой». По мнению специалиста, американский лидер не сам принимает решения по Афганистану, написала Pravda.Ru.

«Когда Байден победил, я сразу сказал, что единственное отличие Байдена от Трампа — это заниженный порог брезгливости. Его возраст не позволяет ему адекватно оценивать те действия, которые он предпринимает, и бумаги, которые подписывает», — заявил Крутаков.

Он пояснил, что Джо Байден не принимает решений самостоятельно, а является лишь орудием в руках американского правительства. Именно поэтому он легко принял решение о выводе войск из Афганистана.

«Когда человек адекватен и гордится своим именем, как Дональд Трамп или Джон Кеннеди, его трудно заставить начать большую войну», — добавил политолог.