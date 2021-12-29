Политолог спрогнозировал возможный курс внешней политики Белоруссии в 2022 году

Политолог Петр Кузнецов прокомментировал возможный внешнеполитический курс белорусских властей в следующем году. Специалиста процитировало «Утро.ру».

По мнению Кузнецова, в 2022 году Белоруссия планирует выстроить диалог с Россией так, чтобы окончательно не потерять связь с Украиной. Политолог заметил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко всегда были хорошие отношения с украинскими коллегами Виктором Ющенко и Петром Порошенко, которые придерживались антироссийской повестки. Что касается Виктора Януковича, то Кузнецов отметил, что Лукашенко относился к нему нейтрально.

«Выстраивая хорошие отношения с украинским руководством, белорусский режим всегда получал хорошего лоббиста на Западе. И получал козыри в играх с Москвой», — обратил внимание политолог.