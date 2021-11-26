Политолог спрогнозировал срок введения военного положения на Украине

Политолог Павел Шипилин отреагировал на слова лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который заявил, что президент Украины намерен ввести военное положение в стране с 1 декабря. По словам эксперта, такое развитие событий вполне вероятно, однако оно может быть актуально лишь через несколько месяцев, написало ИА Nation News.

Шипилин также отметил, что Ляшко говорит не всю правду. Сейчас его задача — это привлечение внимания в связи с тем, что он не попал в состав Верховной рады. Однако его слова нельзя трактовать как полный вымысел.

«Сейчас на Украине все только об этом и говорят. О том, что не исключено: Зеленский и его окружение объявят военное положение или просто спровоцируют военные действия в Донбассе. Напряжение возрастет, Россию втянут в это противостояние», — пояснил он.

Политолог также добавил, что интерес к военному положению на Украине есть и у Европы, и у США. В связи с этим действующая власть страны стремительно теряет доверие самих украинцев.

«Украина, а именно Зеленский пытается разыгрывать свою карту, его рейтинги пошли вниз. Еще один нюанс: Украина впервые так плохо подготовилась к зимнему сезону. Невероятно растут тарифы, население недовольно. Есть силы, готовые вывести людей на улицы. Военное положение возможно, поскольку в этом случае запрещаются любые митинги, акции протеста. Сидите дома, мерзните, пускайте пар изо рта», — заключил эксперт.