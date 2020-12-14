Политолог спрогнозировал создание Трампом собственного движения

Результаты выборов президента США до сих не оглашены. Но, предварительно, выигрывает представитель Демократической партии Джо Байден. В свою очередь Дональд Трамп не перестает бороться за пересчет голосов. Политолог Илья Гращенков в разговоре с «360» рассказал, что действия главы государства могут быть направлены не только, чтобы просто потянуть время, но и на создание своего движения.

«Дело в том, что в США выборы не ограничиваются всего лишь одним годом и одной попыткой. Трамп хочет на следующих выборах вновь попробовать баллотироваться, а может даже для этого создать собственное „трампистское“ движение, которое может частично выйти из республиканской партии. Для этого ему нужно доказать, что выборы Байдена выиграло не американское общество, а юристы», — сообщил эксперт.

По его словам, в этом плане Дональд Трамп играет в долгую, потому что он — стратег, а не тактик. Гращенков также отметил, что даже, если политик не будет выдвигаться в президенты в следующий раз, его ставленники будут иметь стартовый капитал и определенные преференции.

«Трамп не просто тянет время — это попытка деморализовать противника и вообще нарастить рейтинг республиканской партии на фоне демократов, которые сегодня предстают такими „совковыми“ людьми, которые способны на любые фальсификации, лишь бы добиться поставленных целей», — резюмировал политолог.

Накануне соцсеть Twitter временно запретила ставить лайки под постами Дональда Трампа, где он пишет о фальсификациях на выборах. Однако позже компания заявила, что это произошло случайно и сейчас функция вновь работает.