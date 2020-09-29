Политолог спрогнозировал конфликт между Западом и Украиной

Напомним, ранее Андрей Деркач, депутат Верховной рады, заявил, что Запад должен вернуть Украине миллиарды долларов, выведенные из страны. По его словам, средства вывели под предлогом проведения прозападных реформ, а Украина превратилась в евроколонию.

Блохин отметил, что сложившаяся ситуация является «крахом иллюзий с двух сторон». Он подчеркнул, что украинские власти надеялись, что в страну польются инвестиции после «заигрывания» с Западом, однако этого не произошло.

«Запад не помог даже члену ЕС Греции с ее государственным долгом, а Украине и подавно. Украинские власти думали, что смогут сыграть на антироссийской политике. Не получилось. Запад тоже расстроен: инвестиции в Украину оказались проворованными. Запад хотел сделать из Украины эффективный инструмент сдерживания России и пример для подражания для других стран из зоны влияния России. А Украина, напротив, стала антипримером. Беларусь смотрит, другие страны наблюдают и не хотят такого, как на Украине», — пояснил Блохин.

Он считает, что Украина может и станет членом ЕС, но произойдет это не в ближайшие 20 лет.