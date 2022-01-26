Политолог Сосновский: ситуация вокруг России и Украины может стать причиной раскола в Германии

Конфронтация с Россией и ситуация вокруг Украины может стать причиной раскола в обществе и политической элите Германии, заявил политолог Александр Сосновский в эфире «Соловьев LIVE». Мнением эксперта поделилось ИА Nation News.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок оружия Украине. При этом многие немецкие политики поддерживают такие действия. В пример Сосновский привел слова председателя немецкого Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

«Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием — уже из-за ответственности перед нашей историей, а также для обеспечения политического мирного порядка в Европе», — заявлял ранее Мерц.

Опросы общественности показывают, что большинство немцев выступают против конфронтации Германии с Россией.

«Попытки использовать немецкую армию, вооружения в военных действиях — это не просто нонсенс, а переход всех возможных границ. Новая страшная война — это полное разрушение сегодняшнего миропорядка. Это в Германии понимают очень многие», — сказал Сосновский.