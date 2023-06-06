Мир 06 июня 2023, 13:42 Политолог Сосновский объяснил, почему Германия оказалась «в западне» после отказа от российского угля Политолог Сосновский: Берлин вынужден тратить больше, покупая уголь в Колумбии

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Российский политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале заявил, что отказ Германии покупать уголь в России завел страну в западню. Теперь Берлин вынужден покупать сырье в Колумбии, тратя на это больше денег, написала «Политика сегодня».

«Это дорого, и экономически вообще нонсенс. А тут еще оказалось, что владелец угля вовсе не Колумбия, а швейцарская фирма, которая эти запасы угля выкупила. Берлин в убытках, Швейцария с прибылью», — сказал политолог.

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Решение Берлина покупать уголь в Колумбии, по словам Сосновского, стало нонсенсом, поскольку стоимость угля на рынке в середине июня прошлого года достигла рекордных показателей почти в 400 долларов.