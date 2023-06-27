Мир 27 июня 2023, 11:51 Политолог Солонников заявил, что в ЕС вряд ли произойдет политический раскол из-за Украины

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Несмотря на то, что в Евросоюзе растет напряжение, вызванное спорами относительно выделения помощи Украине, политического раскола, вероятно, удастся избежать. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал политолог Дмитрий Солонников.

По его мнению, во всех странах есть те, кто не поддерживает политику выделения денежной и военной помощи Украине. Но они пока эти силы не могут заявить свою позицию на широкие массы. Кроме того, не всем дают возможность быть услышанными.

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«В Германии, согласно опросам, вторая по популярности партия выступает за прекращение конфликта. В Великобритании петиция с требованием прекратить санкции против России набрала необходимое количество голосов. Силы в ЕС, которые выступают против милитаристской политики, практически везде, но это контрэлиты, не находящиеся у власти», — отметил Дмитрий Солонников.

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