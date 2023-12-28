Мир 28 декабря 2023, 10:33 Политолог Солонников: после выборов в Австрии отношения с Россией могут улучшиться

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Отношения России и Австрии могут улучшиться только после выборов в европейском государстве, если там сменится коалиционное правительство. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, нынешнее правительство Австрии не пойдет на сближение с Россией. Оно взяло курс на обострение отношений. Но в следующем году пройдут выборы, в результате которых к власти могут прийти более правые консервативные силы. В этом случае ситуация, возможно, изменится.

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«Это та реперная точка, которая может дать толчок к изменению внешнеполитического курса Австрии, в частности, в отношениях с Россией. Нынешнее правительство, конечно, ничего менять не будет, в случае сохранения статус-кво принципиально ничего не изменится», — отметил политолог.

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