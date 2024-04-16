Мир 16 апреля 2024, 11:28 Политолог Солонников назвал планы Макрона установить олимпийское перемирие хорошим пиаром

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах добиться прекращения огня на Украине и в Газе на время Олимпиады в Париже. Подобные заявления можно считать хорошим пиаром, отметил политолог Дмитрий Солонников в эфире радиостанции Sputnik.

«Париж явно не первый, кто может повлиять на действия израильского руководства. Тем более нет смысла Москве реагировать на призывы Франции», — сказал эксперт.

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По словам Солонникова, высказывания Макрона скорее являются попыткой восстановить свою политическую значимость и показать, что Франция способна о чем-то договориться.