Мир 27 марта 2024, 16:27 Политолог Соколова рассказала, что заявления Вучича об угрозе национальным интересам связаны с ситуацией в Косово

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Недавно президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением о появлении угрозы национальным интересам, и это связано с тем, что происходит в Косово. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.

По ее словам, последний раз с такими тревожными заявлениями сербский лидер выступал, когда были попытки договориться о том, чтобы ввести косовские номерные знаки на машины. Теперь речь идет о том, чтобы сделать евро единственной валютой на территории Косово и Метохии.

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«Сейчас главная тема переговоров — введение евро как единственной возможной для расчетов валюты на всей территории Косово и Метохии, с чем сербы, которые получают выплаты в динарах, не могут согласиться», — объяснила Соколова.

Она подчеркнула, что власти Сербии опасаются, что Косово и Метохия усилят свой суверенитет, и не могут этого допустить.

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