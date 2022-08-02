Политолог Смолин предположил, что визит Пелоси на Тайвань стал проверкой «красных линий» Китая

Политолог Михаил Смолин считает, что США хочет испытать Китай при помощи визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, Штаты прощупывают границы Китая. Таким образом они выясняют, какие действия могут вызвать угрозу военного конфликта.

«Своими такого рода действиями они ищут, где же у китайцев эта „красная линия“, которую нельзя переходить без того, чтобы попасть в военный конфликт», — заключил Смолин.