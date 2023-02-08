Мир 08 февраля 2023, 15:22 Политолог Смолин оценил заявления Байдена во время обращения к конгрессу

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил выступление американского лидера Джо Байдена перед конгрессом, где он сообщил, что конфликт на территории Украины стал «испытанием на века».

Как отметил Смолин, послание Байдена к конгрессу ничем не отличалось от его предыдущих выступлений.

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«Такого рода риторика стала традиционной для американского президента, ничего особо нового он не сказал. Та доктрина безопасности США, которую опубликовали еще в прошлом году, в общем-то была повторена Байденом в своей речи», — добавил политолог.

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Соединенные Штаты, на его взгляд, воспринимают последние годы как важный период для американцев, однако заявление об «испытании на века» — это преувеличение, которым часто апеллирует Демократическая партия, подчеркнул Смолин.

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