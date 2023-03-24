Мир 24 марта 2023, 15:08 Политолог Смолин оценил заявление главы Минобороны Эстонии о новой сумме трат на военные нужды

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура о том, что государствам — членам НАТО необходимо тратить на военные нужды не менее 2,5% своего ВВП.

Смолин считает, что заявление главы Минобороны Эстонии было «первичным вбросом».

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«Это предложение пока неофициальное, но я думаю, что на каком-нибудь ближайшем саммите НАТО оно будет рассмотрено и может быть даже принято в качестве обязательного», — добавил политолог.

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Ранее газета Der Spiegel писала, что в 2023 год Таллин планирует израсходовать на военные нужды до 2,8% ВВП.