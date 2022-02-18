Заявление главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина об эвакуации мирного населения свидетельствует о том, что США добились того, чтобы Украина пошла на провокацию на линии соприкосновения. Об этом «360» заявил председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

По его словам, США нашли аргументы, которые позволили надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он пошел на военную провокацию в отношении самопровозглашенных республик Донбасса.

Политолог пояснил, что после того, как фейки западных СМИ о «нападении» России на Украину не подтвердились, американские власти выглядят глупо.

«Поэтому именно Вашингтон сегодня заинтересован в военной провокации на востоке Украины», — заявил Мезюхо.

Он не исключил, что заявление Пушилина может отрезвить Зеленского и он откажется от военных действий.

«Мне кажется, во многом заявление Пушилина направлено на то, чтобы остудить пыл украинской стороны. В случае, если Зеленский пойдет на провокацию, он получит адекватный и жесткий ответ. Уверен, что Россия не останется в стороне, так как на территории республик Донбасса много ее граждан», — заявил политолог.

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о начале эвакуации в Россию местных жителей. В первую очередь вывезут детей, женщин и людей пожилого возраста. Пушилин подчеркнул, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении войскам, скопившимся на линии соприкосновения.

Заявление Пушилина опроверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На своей странице в Twitter он написал, что у Киева нет планов организовывать военное наступление через линию соприкосновения в Донбассе. Вопрос должен решиться дипломатическим путем.

Новое обострение в Донбассе началось в минувший четверг, 17 февраля, после того, как войска ВСУ открыли массированный обстрел из тяжелых видов вооружения по населенным пунктам республик Донбасса.