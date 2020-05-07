По мнению специалиста, выход подобного материала подтверждает существование «антироссийских мифов и штампов» в СМИ США.

«Американское СМИ пользуется языком вражды и продолжает распространять материалы, которые никак не приближают Москву и Вашингтон к установлению нормальных отношений. Выход таких материалов напоминает времена холодной войны, это какие-то нездоровые тенденции. Можно говорить, что данная статья выглядит весьма симптоматично, учитывая сложности в американо-российских отношениях. За последние годы мы уже привыкли к тому, что политики в США обвиняют Россию в мифическом вмешательстве в американские выборы, во всех возможных грехах, и все это происходит абсолютно без доказательств», — пояснил Мезюхо.

Политолог отметил, что отсутствие «здравой логики в реальной политике» объясняет «выход таких материалов в СМИ».

Ранее журналисты из США смоделировали результат сброса термоядерной бомбы в 100 мегатонн на Москву.